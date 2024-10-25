Має бути в кожній школі. У навчальних закладах посилять заходи безпеки

Сьогодні, 25 жовтня український уряд ухвалив нові заходи для розвитку системи освіти. Серед них - заходи, які направлені на посилення безпеки у навчальних закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Таким чином, кожна школа матиме електронні паспорти безпеки.

Кожен навчальний заклад отримає такий документ, який відтепер буде доступний для поліцейських та співробітників ДСНС.

Зазначається, що це сприятиме більш безпечному середовищу в навчальних закладах, забезпечуючи оперативне реагування на можливі ризики.

Окрім цього, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цьогоріч планується повне оновлення 100 навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти.

За його словами, ці модернізації створять для школярів нові можливості для якісного навчання.

Потрібно зазначити, що уряд прийняв рішення стосовно оновлення порядку надання державних субвенцій, зокрема в частині співфінансування, що допоможе прискорити реалізацію запланованих проєктів та підвищити якість виконуваних робіт.

Нагадаємо, що уряд раніше прийняв рішення щодо впровадження безоплатного харчування для учнів 1-4 класів.