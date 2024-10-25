Коли всі українські школи запровадять безкоштовне харчування: відповідь МОН

Безкоштовне харчування в українських школах для учнів початкових класів запроваджуватиметься поступово. Терміни залежать від місцевих бюджетів територіальних громад.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків, повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер національного телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що кожна громада вже отримала фінансову підтримку для організації харчування.

Заступник міністра освіти і науки пояснив, що кожна громада повинна самостійно реалізувати закупівлі продуктів або послуг для шкіл. Тому терміни впровадження безплатного харчування будуть відрізнятися.

За його словами, на місцях вже є громади, що успішно запровадили безкоштовне харчування, використовуючи як державну субвенцію, так і власні бюджети.

Він додав, що у Київській області деякі школи з наступного понеділка розпочнуть надавати безкоштовні обіди для всіх учнів початкових класів.

Сташків нагадав, що територіальні громади, які раніше самостійно фінансували харчування, тепер зможуть скористатися державною субвенцією, що полегшить місцеві витрати.

Також відомо, що за повноцінне впровадження відповідатимуть місцеві органи, які розпоряджаються виділеними коштами і контролюють логістичні процеси.

Безкоштовне харчування для учнів початкових класів

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України вже виділив 2 млрд грн на забезпечення безоплатного харчування для учнів 1-4 класів по всій країні.

Раніше безшкоштовні обіди були доступні лише для пільгових категорій школярів.

Повідомлялося, що уряд повністю фінансуватиме вартість харчування учнів початкових класів. За підрахунками вона становить 50 грн на день на одного школяра.

Також держава буде покривати витрати на продукти або кейтерингові послуги.

Окрім цього, уряд фінансуватиме усі процеси, пов'язані з постачанням харчування. Однак важливо пам'ятати, що вони мають відповідати вимогам щодо безпеки та якості продуктів.