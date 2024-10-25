Должно быть в каждой школе. В учебных заведениях усилят меры безопасности

Сегодня, 25 октября, украинское правительство приняло новые меры для развития системы образования. Среди них - мероприятия, направленные на усиление безопасности в учебных заведениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Таким образом, каждая школа будет иметь электронные паспорта безопасности.

Каждое учебное заведение получит такой документ, который теперь будет доступен для полицейских и сотрудников ГСЧС.

Отмечается, что это будет способствовать более безопасной среде в учебных заведениях, обеспечивая оперативное реагирование на возможные риски.

Кроме этого, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что в текущем году планируется полное обновление 100 учебно-практических центров в учреждениях профессионального образования.

По его словам, эти модернизации создадут для школьников новые возможности для качественного обучения.

Следует отметить, что правительство приняло решение об обновлении порядка предоставления государственных субвенций, в частности в части софинансирования, что поможет ускорить реализацию запланированных проектов и повысить качество выполняемых работ.

Напомним, что правительство ранее приняло решение о внедрении бесплатного питания для учащихся 1-4 классов.