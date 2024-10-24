Ворог може використати українських підлітків у своїх цілях: поліція застерігає батьків

Правоохоронці звернулися до батьків з попередженням про небезпеку вербування українських підлітків спецслужбами Росії. Ворог може використати неповнолітніх у власних інтересах, у тому числі заради вчинення диверсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Сумської області.

Відомо, що спецслужби РФ можуть залучати українських підлітків для здійснення протиправних дій.

Зазначається, що агенти країни-агресора використовують психологічний тиск, маніпуляції та фінансові винагороди для вербування дітей через Telegram-канали, обіцяючи їм "легкі" заробітки за виконання певних завдань.

Правоохоронці пояснили, що завдання від російських кураторів можуть варіюватися від малювання провокативних графіті та розклеювання дискредитуючих листівок проти ЗСУ до більш серйозних дій, як підпалення трансформаторів або автомобілів військових.

Поліція попереджає, що ці дії можуть бути кваліфіковані за різними статтями Кримінального кодексу України, серед яких - підривна діяльність та диверсії, що передбачають суворі покарання, аж до довічного ув'язнення. Кримінальну відповідальність будуть нести і підлітки, і батьки.

Також батькам нагадали про важливість контролю за онлайн-активністю їхніх дітей.

Серед головних порад батькам:

Інформувати дітей про небезпеку таких вербувань та пояснювати наслідки. Регулярно контролювати, з ким і про що спілкуються діти в інтернеті. Оперативно реагувати та звертатися до поліції при виявленні підозрілих контактів чи інформації про вербування.

Правоохоронці зазначили, що при отриманні будь-якої інформації про вербування необхідно негайно про це повідомляти за телефоном 102.

Крім того, вони додали, що згідно з частиною 3 статті 111 Кримінального кодексу України, ті громадяни, які добровільно повідомили про свою участь або зв'язок зі злочинними завданнями іноземної держави і не вчинили жодних протиправних дій, звільняються від кримінальної відповідальності.