В мае банки продолжили наращивать кредитование населения, - НБУ

Также продолжался приток гривневых депозитов бизнеса

В мае 2018 продолжался приток гривневых средств бизнеса и росло кредитование населения. О таких тенденциях свидетельствуют предварительные данные "Денежно-кредитной статистики" Национального банка Украины за май 2018 года.

Согласно данным регулятора, портфель депозитов в национальной валюте вырос на 1,1% по сравнению с апрелем, или на 5,6 млрд гривен до 507 млрд гривен.

В частности, в мае, ускорился приток средств юридических лиц в национальной валюте - депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках вырос на 3,3% (по сравнению с 3,2% в прошлом месяце), до почти 259 млрд гривен. Также увеличился объем вкладов в иностранной валюте на 1% до 5,1 млрд долларов.

Зато объем депозитов физических лиц в платежеспособных банках несколько сократился: гривневых - на 1,1% (по сравнению с 3,7% притока в апреле) до 248 млрд гривен, в иностранной валюте - на 0,6% до 8,5 млрд долларов. Такая динамика депозитов отражает сезонное увеличение расходования средств в период майских праздников.

Кредитный портфель в национальной валюте в мае вырос на 1% до 594 млрд гривен по сравнению с 0,8% в предыдущем месяце.

Прежде всего банки продолжали активно кредитовать население - остатки по гривневым кредитам выросли на 3,5% до 117 млрд гривен. В прошлом месяце рост составил 1,6%. Портфель гривневых кредитов бизнеса в мае вырос на 0,4% до 477 млрд гривен.

В условиях неизменной учетной ставки Национального банка в последние несколько месяцев незначительные колебания процентных ставок банков отражали конъюнктурные условия на отдельных сегментах рынка.

Ставки по гривневым депозитам бизнеса в мае незначительно выросли на 0,1 п.п. до 11,4% годовых с учетом умеренную динамику таких депозитов в предыдущие периоды и конкуренции между банками за средства юридических лиц. Подорожала и стоимость новых кредитов бизнеса в гривне - на 0,3 п.п. до 17% годовых.

В то же время, ставки по депозитам физических лиц, как в гривне (на 0,2 п.п. до 10,8% годовых), так и в валюте (на 0,1% до 2.2% годовых) незначительно снизились. Снижение ставок по депозитам в гривне значительной степени отражало усилия банков в направлении улучшения срочной структуры депозитов. В частности повысились ставки по депозитам сроком от 6 месяцев до 1 года и более 1 года, тогда как ставки по депозитам меньшей срочности преимущественно снижались. Учитывая некоторое снижение стоимости фондирования банков, сократилась и стоимость кредитов в гривне для физических лиц - на 0,3 п.п.

Напомним, по данным НБУ, гривневые депозиты клиентов банков составляют 80% обязательств банковского сектора.