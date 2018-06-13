У травні банки продовжили нарощувати кредитування населення, - НБУ

Також тривав приплив гривневих депозитів бізнесу

У травні 2018 тривав приплив гривневих коштів бізнесу і зростало кредитування населення. Про такі тенденції свідчать попередні дані "Грошово-кредитної статистики" Національного банку України за травень 2018 року.

Згідно з даними регулятора, портфель депозитів у національній валюті зріс на 1,1% порівняно з квітнем, або на 5,6 млрд гривень до 507 млрд гривень.

Зокрема, у травні прискорилося приплив коштів юридичних осіб у національній валюті - депозитний портфель бізнесу в платоспроможних банках виріс на 3,3% (порівняно з 3,2% у минулому місяці), до майже 259 млрд гривень. Також збільшився обсяг вкладів в іноземній валюті на 1% до 5,1 млрд доларів.

Зате обсяг депозитів фізичних осіб у платоспроможних банках дещо скоротився: гривневих - на 1,1% (порівняно з 3,7% припливу в квітні) до 248 млрд гривень, в іноземній валюті - на 0,6% - до 8,5 млрд доларів. Така динаміка депозитів відображає сезонне збільшення витрачання коштів у період травневих свят.

Кредитний портфель у національній валюті в травні виріс на 1% до 594 млрд гривень у порівнянні з 0,8% у попередньому місяці.

Насамперед банки продовжували активно кредитувати населення - залишки за гривневими кредитами зросли на 3,5% до 117 млрд гривень. Минулого місяця зростання склало 1,6%. Портфель гривневих кредитів бізнесу в травні виріс на 0,4% до 477 млрд гривень.

В умовах незмінною облікової ставки Національного банку в останні кілька місяців незначні коливання процентних ставок банків відображали кон'юнктурні умови на окремих сегментах ринку.

Ставки за гривневими депозитами бізнесу в травні незначно зросли на 0,1 п. п. до 11,4% річних з урахуванням помірну динаміку таких депозитів у попередні періоди і конкуренції між банками за кошти юридичних осіб. Подорожчала і вартість нових кредитів бізнесу в гривні - на 0,3 п.п. до 17% річних.

У той же час, ставки по депозитах фізичних осіб, як в гривні (на 0,2 п. п. до 10,8% річних), так і у валюті (на 0,1% до 2.2% річних) незначно знизилися. Зниження ставок по депозитах у гривні значною мірою відображало зусилля банків у напрямку покращення строкової структури депозитів. Зокрема підвищилися ставки за депозитами терміном від 6 місяців до 1 року та більше 1 року, тоді як ставки за депозитами меншою терміновості переважно знижувалися. Враховуючи деяке зниження вартості фондування банків, скоротилася і вартість кредитів у гривні для фізичних осіб - на 0,3 в. п.

Нагадаємо, за даними НБУ, гривневі депозити клієнтів банків складають 80% зобов'язань банківського сектора.