"Мадяру" заборонили в'їзд до Угорщини за удари по "Дружбі": в Орбана підтвердили

Командир ЗСУ, якому Угорщина заборонила в'їзд через атаки на нафтопровід "Дружба" - це Роберт Бровді за позивним "Мадяр". Інформацію підтвердили у прем'єр-міністра Віктора Орбана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання 444.
За словами політичного директора угорського прем’єр-міністра Балажа Орбана, йдеться про Роберта Бровді, командувача Сил безпілотних систем.
Раніше ім’я Бровді не фігурувало в офіційних заявах міністра закордонних справ Петера Сійярто чи самого Орбана, де його називали лише "українським командиром військової частини, відповідальної за атаки на нафтопровід "Дружба".
Роберт Бровді, який має угорське коріння і родом із Закарпаття, цього літа очолив підрозділ безпілотних систем ЗСУ.
Він відомий своєю активністю в соцмережах, де неодноразово публікував гасло "Росіяни - геть додому!". Його підрозділ має назву "Птахи Мадяра".
Бровді також є Героєм України і кавалером ордена "Золота Зірка". Угорська влада офіційно пояснює заборону його поїздок саме ударами українських дронів по нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту до країн ЄС, зокрема Угорщини.
Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив що українському військовому командиру, який керував ударом по нафтопроводу "Дружба", заборонили в’їзд до Угорщини та країн Шенгенської зони.
Проте імені військовослужбовця він не назвав.
Нафтопровід "Дружба", що постачає російську нафту до ЄС, зокрема в Угорщину, неодноразово ставав ціллю українських дронів.
18 серпня після удару по станції "Нікольське" в Тамбовській області РФ постачання нафти до Угорщини зупинили майже на два дні. Потоки відновили лише 20 серпня ввечері, але вже наступного дня "Дружбу" знову вивели з ладу повторною атакою.
Які цілі переслідує Київ і як на удари по "Дружбі" реагує імпортер російської нафти - Угорщина, - читайте в матеріалі РБК-Україна.