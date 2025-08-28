"Мадяру" заборонили в'їзд до Угорщини за удари по "Дружбі": в Орбана підтвердили

За словами політичного директора угорського прем’єр-міністра Балажа Орбана, йдеться про Роберта Бровді, командувача Сил безпілотних систем.

Раніше ім’я Бровді не фігурувало в офіційних заявах міністра закордонних справ Петера Сійярто чи самого Орбана, де його називали лише "українським командиром військової частини, відповідальної за атаки на нафтопровід "Дружба".

Роберт Бровді, який має угорське коріння і родом із Закарпаття, цього літа очолив підрозділ безпілотних систем ЗСУ.

Він відомий своєю активністю в соцмережах, де неодноразово публікував гасло "Росіяни - геть додому!". Його підрозділ має назву "Птахи Мадяра".

Бровді також є Героєм України і кавалером ордена "Золота Зірка". Угорська влада офіційно пояснює заборону його поїздок саме ударами українських дронів по нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту до країн ЄС, зокрема Угорщини.