"Мадьяру" запретили въезд в Венгрию за удары по "Дружбе": у Орбана подтвердили

По словам политического директора венгерского премьер-министра Балажа Орбана, речь идет о Роберте Бровди, командующем Сил беспилотных систем.

Ранее имя Бровди не фигурировало в официальных заявлениях министра иностранных дел Петера Сийярто или самого Орбана, где его называли только "украинским командиром воинской части, ответственной за атаки на нефтепровод "Дружба".

Роберт Бровди, который имеет венгерские корни и родом из Закарпатья, этим летом возглавил подразделение беспилотных систем ВСУ. Он известен своей активностью в соцсетях, где неоднократно публиковал лозунг "Россияне - вон домой!". Его подразделение называется "Птицы мадьяров".

Бровди также является Героем Украины и кавалером ордена "Золотая Звезда". Венгерские власти официально объясняют запрет его поездок именно ударами украинских дронов по нефтепроводу "Дружба", который поставляет российскую нефть в страны ЕС, в частности Венгрии.