"Мадяр" заявив про ураження сотень російських енерговузлів (відео)

У період із 1 до 13 серпня Сили безпілотних систем України завдали потужних ударів по 240 енерговузлах російських загарбників.
Про це заявив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами "Мадяра", його бійці активно знеструмлюють стаціонарні радари та інші елементи ППО РФ.
Саме це даж можливість порушити систему захисту неба та прокласти шлях для нових ударів Сил оборони України.
"Окупаційний нуар: +29 енерговузлів на Півдні ТОТ відвідано Птахом СБС у межах операції "Кримський рубильник off", - оголосив "Мадяр" нові результати роботи своїх воїнів.
Командувач СБС також опублікував список останніх уражених цілей ворога:
До речі, нещодавно "Мадяр" попереджував, що Росія планує випускати по Україні 200 ракет за одну атаку.
Також згодом він детально пояснив свої слова про залп із сотень ракет.