"Мадяр" заявив про ураження сотень російських енерговузлів (відео)

Операція "Кримський рубильник off" набирає обертів

За словами "Мадяра", його бійці активно знеструмлюють стаціонарні радари та інші елементи ППО РФ.

Саме це даж можливість порушити систему захисту неба та прокласти шлях для нових ударів Сил оборони України.

"Окупаційний нуар: +29 енерговузлів на Півдні ТОТ відвідано Птахом СБС у межах операції "Кримський рубильник off", - оголосив "Мадяр" нові результати роботи своїх воїнів.

Командувач СБС також опублікував список останніх уражених цілей ворога: