"Мадяр" заявил о поражении сотен российских энергоузлов (видео)

В период с 1 по 13 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли мощные удары по 240 энергоузлам российских захватчиков.
Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам Мадяра, его бойцы активно обесточивают стационарные радары и другие элементы ПВО РФ.
Именно это позволит нарушить систему защиты неба и проложить путь для новых ударов Сил обороны Украины.
"Оккупационный нуар: +29 энергоузлов на Юге ВОТ посетила Птица СБС в рамках операции "Крымский рубильник off", - объявил "Мадяр" новые результаты работы своих воинов.
Командующий СБС также опубликовал список последних пораженных целей врага:
Кстати, недавно "Мадяр" предупреждал, что Россия планирует выпускать по Украине 200 ракет за одну атаку..
Также чуть позже он подробно объяснил свои слова о залпе из сотен ракет.