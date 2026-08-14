"Мадяр" заявил о поражении сотен российских энергоузлов (видео)

Операция "Крымский рубильник off" набирает обороты

По словам Мадяра, его бойцы активно обесточивают стационарные радары и другие элементы ПВО РФ.

Именно это позволит нарушить систему защиты неба и проложить путь для новых ударов Сил обороны Украины.

"Оккупационный нуар: +29 энергоузлов на Юге ВОТ посетила Птица СБС в рамках операции "Крымский рубильник off", - объявил "Мадяр" новые результаты работы своих воинов.

Командующий СБС также опубликовал список последних пораженных целей врага: