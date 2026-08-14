RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Мадяр" заявил о поражении сотен российских энергоузлов (видео)

10:38 14.08.2026 Пт
2 мин
Известны новые результаты работы СБС
aimg Юлия Капитонова
Фото: Роберт "Мадяр" Бровди, командующий СБС (facebook.com/Brovdi.Art)

В период с 1 по 13 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли мощные удары по 240 энергоузлам российских захватчиков.

Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

Операция "Крымский рубильник off" набирает обороты

По словам Мадяра, его бойцы активно обесточивают стационарные радары и другие элементы ПВО РФ.

Именно это позволит нарушить систему защиты неба и проложить путь для новых ударов Сил обороны Украины.

"Оккупационный нуар: +29 энергоузлов на Юге ВОТ посетила Птица СБС в рамках операции "Крымский рубильник off", - объявил "Мадяр" новые результаты работы своих воинов.

Командующий СБС также опубликовал список последних пораженных целей врага:

  • Балаклавская ТЭС, нп Севастополь, АР Крым;
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Бильмак", нп Каменка, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "ГПП", нп Бердянск, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "ТПП" (повторно), нп Бердянск, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Приморская", нп Приморск, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Черниговка", нп Черниговка, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Ботиевская", нп Приморский Посад, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Морская", нп Бердянск, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская" (повторно), нп Бердянск, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-3", нп Мариуполь, Донецкая область;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "НС-2", нп Мариуполь, Донецкая область;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Ильич", нп Мариуполь, Донецкая область;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Володарская", нп Никольское, Донецкая область;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Факел", нп Бердянск, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Лазурная", нп Бердянск, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Город-6", нп Мариуполь, Донецкая область;
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Андреевка", нп Андреевка, Запорожская область;
  • Электроподстанция ПС 150 кВ "Андреевка", нп Андреевка, Запорожская область;
  • Электроподстанция, нп Сватово, Луганская область;
  • Электроподстанция, нп Михайловка, Луганская область;
  • Электроподстанция, нп Лозовский, Луганская область;
  • Электроподстанция, нп Винницкое, Донецкая область;
  • Электроподстанция, нп Ровнополь, Донецкая область;
  • Электроподстанция, нп Бердянск, Запорожская область;
  • Электроподстанция, нп Широкино, Донецкая область;
  • Электроподстанция, нп Сокологорное, Запорожская область;
  • Электроподстанция, нп Араповка, Луганская область;
  • Газораспределительная станция ГРС-1 "Мариуполь", нп Мариуполь, Донецкая область.
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КрымСилы беспилотных системВойна России против УкраиныАтака дронов