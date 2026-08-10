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Не лише балістика. "Мадяр" пояснив свої слова про залп 200 російських ракет

18:47 10.08.2026 Пн
2 хв
Росія дійсно хоче запускати залп з 200 ракет одночасно, але йдеться не лише про балістику
aimg Анастасія Никончук
Не лише балістика. "Мадяр" пояснив свої слова про залп 200 російських ракет Фото: Роберт "Мадяр" Бровді (GettyImages)
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Командувач Силами безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді закликав не розповсюджувати заголовки, які, за його словами, спотворили сенс його коментаря Associated Press про ракетні можливості Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Роберта "Мадяра" Бровді у мережі Telegram.

Що саме мав на увазі Мадяр

"Тригерів і так вистачає, шановні", - написав Бровді, закликавши не лякати людей інтерпретаціями.

За його словами, у публікації AP справді йшлося про 14% зі 100% того, що необхідно для проведення Кримської операції, однак окремі висновки про можливості російського ракетного залпу були неправильно передані в українських заголовках.

"Прошу не поширювати гіперболізовані та інтерпретовані заголовки і не кошмарити втомлених людей: із матеріалу про те, що ми можемо бити ворога в 7 разів інтенсивніше, взяти для поширення пропозицію про те, як нас залякати", - зазначив він.

Бровді уточнив, що зараз Росія здатна забезпечити одномоментний залп з більш ніж 70 ракет різних типів, що запускаються з різних носіїв. У його оцінці фігурує позначка 77 ракет.

Росія нарощує можливості

За словами командувача СБС, російська сторона працює над збільшенням загального одномоментного ракетного залпу приблизно до 200 одиниць.

При цьому не йдеться про те, що Москва зможе одночасно запустити 200 балістичних ракет.

"Противник працює над нарощуванням одномоментного залпу до 200 одиниць, але це не стосується виключно балістичних ракет", - наголосив Бровді.

Таким чином, раніше поширене формулювання про можливе збільшення саме балістичного залпу до 200 ракет не відображає його первісної заяви.

На що саме відповів Бровді

Раніше командувач Силами безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді заявляв, що Росія має намір значно збільшити можливості для одночасного застосування балістичних ракет проти України.

За його словами, на той момент російські війська могли випустити одним залпом до 77 таких ракет, а в перспективі прагнули довести показник до 200.

Бровді зазначав, що ця ситуація є однією з уразливостей української ППО через дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot, здатних протистояти балістичним цілям.

Він також наголошував на необхідності вражати об'єкти російського військово-промислового комплексу, задіяні у виробництві ракет.

Нагадаємо, що Росія наростила інтенсивність ракетних ударів по Україні на тлі високого рівня виробництва власного ракетного озброєння. За даними ГУР, щомісячний випуск основних типів ракет становить близько 110-120% від планових показників.

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