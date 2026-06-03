Мадяр запропонував Угорщину як майданчик переговорів і заговорив про гарантії Україні

Угорщина готова стати майданчиком для переговорів України та РФ. Будапешт також підтримує гарантії безпеки для Києва, хоча тут є нюанс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єра Угорщини Петера Мадяра німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.
У розмові з FAZ Мадяра запитали, чи не є достатня кількість зброї для самооборони необхідною частиною майбутніх гарантій безпеки для України. Угорський прем'єр з таким підходом не погодився.
За словами Мадяра, реальні гарантії може дати тільки колективна політична воля провідних держав, а не обсяг військової допомоги.
"Я не вважаю, що зброя є гарантією безпеки. Гарантії безпеки може надати лише міжнародне співтовариство. Угорщина не може відігравати тут вирішальну роль; це питання великих держав", - заявив він.
Мадяр окреслив три напрямки, у яких Будапешт готовий долучитися до врегулювання.
"Ми можемо надати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а Угорщина також могла б бути місцем для переговорів" - зазначив він.
Інтерв'ю опубліковано після візиту Мадяра до Берліна, де він провів зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
На спільній пресконференції угорський прем'єр підтвердив, що і за нового уряду Угорщина не надсилатиме Україні ні зброю, ні солдатів.
Нагадаємо, у квітні 2026 року партія Мадяра "Тиса" перемогла на парламентських виборах в Угорщині, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана.
Новий прем'єр одразу заявив, що Україна є жертвою неспровокованого нападу Росії і має право захищати свою територіальну цілісність.
Раніше, ще за уряду Орбана, Угорщина вже заявляла про готовність прийняти переговори між Україною та Росією - таку пропозицію озвучував тодішній глава МЗС Петер Сійярто.