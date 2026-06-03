Мадяр запропонував Угорщину як майданчик переговорів і заговорив про гарантії Україні

У розмові з FAZ Мадяра запитали, чи не є достатня кількість зброї для самооборони необхідною частиною майбутніх гарантій безпеки для України. Угорський прем'єр з таким підходом не погодився.

Гарантії безпеки - не зброя, а міжнародне співтовариство

За словами Мадяра, реальні гарантії може дати тільки колективна політична воля провідних держав, а не обсяг військової допомоги.

"Я не вважаю, що зброя є гарантією безпеки. Гарантії безпеки може надати лише міжнародне співтовариство. Угорщина не може відігравати тут вирішальну роль; це питання великих держав", - заявив він.

Що готова робити Угорщина

Мадяр окреслив три напрямки, у яких Будапешт готовий долучитися до врегулювання.

"Ми можемо надати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а Угорщина також могла б бути місцем для переговорів" - зазначив він.

Інтерв'ю опубліковано після візиту Мадяра до Берліна, де він провів зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

На спільній пресконференції угорський прем'єр підтвердив, що і за нового уряду Угорщина не надсилатиме Україні ні зброю, ні солдатів.