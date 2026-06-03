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Мадяр запропонував Угорщину як майданчик переговорів і заговорив про гарантії Україні

12:38 03.06.2026 Ср
2 хв
За словами прем'єра, зброя не є гарантією безпеки
aimg Валерія Абабіна
Фото: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)

Угорщина готова стати майданчиком для переговорів України та РФ. Будапешт також підтримує гарантії безпеки для Києва, хоча тут є нюанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єра Угорщини Петера Мадяра німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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У розмові з FAZ Мадяра запитали, чи не є достатня кількість зброї для самооборони необхідною частиною майбутніх гарантій безпеки для України. Угорський прем'єр з таким підходом не погодився.

Гарантії безпеки - не зброя, а міжнародне співтовариство

За словами Мадяра, реальні гарантії може дати тільки колективна політична воля провідних держав, а не обсяг військової допомоги.

"Я не вважаю, що зброя є гарантією безпеки. Гарантії безпеки може надати лише міжнародне співтовариство. Угорщина не може відігравати тут вирішальну роль; це питання великих держав", - заявив він.

Що готова робити Угорщина

Мадяр окреслив три напрямки, у яких Будапешт готовий долучитися до врегулювання.

"Ми можемо надати дипломатичну та гуманітарну допомогу, а Угорщина також могла б бути місцем для переговорів" - зазначив він.

Інтерв'ю опубліковано після візиту Мадяра до Берліна, де він провів зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

На спільній пресконференції угорський прем'єр підтвердив, що і за нового уряду Угорщина не надсилатиме Україні ні зброю, ні солдатів.

Нагадаємо, у квітні 2026 року партія Мадяра "Тиса" перемогла на парламентських виборах в Угорщині, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана.

Новий прем'єр одразу заявив, що Україна є жертвою неспровокованого нападу Росії і має право захищати свою територіальну цілісність.

Раніше, ще за уряду Орбана, Угорщина вже заявляла про готовність прийняти переговори між Україною та Росією - таку пропозицію озвучував тодішній глава МЗС Петер Сійярто.

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УгорщинаМирні переговориПетер МадярВійна в Україні