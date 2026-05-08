Головна » Новини » Війна в Україні

"Мадяр" вважає бліцкриг РФ на Київ неможливим: навіть із мільйоном танків

16:12 08.05.2026 Пт
Нова спроба наступу може обернутися справжньою катастрофою для РФ
aimg Анастасія Никончук
"Мадяр" вважає бліцкриг РФ на Київ неможливим: навіть із мільйоном танків Фото: Роберт "Мадяр" Бровді (GettyImages)
Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що повторна спроба Росії захопити Київ обернулася б найбільшим кровопролиттям у світовій історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian.

За словами Роберта "Мадяра" Бровді, сучасні технології та масове застосування дронів повністю змінили принципи ведення війни і зробили класичний бліцкриг неможливим.

Бровді оцінив імовірність нового наступу на Київ

Роберт Бровді заявив, що навіть наявність у Росії величезної кількості бронетехніки не гарантувала б успіху в разі нового наступу на українську столицю.

За словами командувача Силами безпілотних систем, масове застосування дронів кардинально змінило ситуацію на полі бою.

Він наголосив, що під час спроби наступу на Київ російські танки зіткнулися б із масштабними атаками безпілотників.

Бровді зазначив, що сучасна війна вже не схожа на класичні військові кампанії минулих десятиліть, а стрімкі наступальні операції стали практично неможливими.

Дрони змінили підхід до ведення війни

Командувач СБС заявив, що Україна стала однією з країн, які формують нову військову доктрину.

За його словами, зараз безпілотники забезпечують близько 80% поразок на фронті, поступово витісняючи традиційну бронетехніку і стрілецьке озброєння.

Також Бровді вважає, що країни НАТО поки що не повністю адаптувалися до нових умов війни.

Він звернув увагу на те, що значна частина західних військових керівників проходила підготовку ще до епохи масового застосування дронів.

На думку "Мадяра", союзникам необхідно створювати сучасні системи, що об'єднують відеодані, фотографії, координати цілей і підтвердження поразок.

"Росія не зупиниться"

Бровді також заявив, що не бачить передумов для швидкого завершення війни.

"У мене немає жодних ілюзій щодо можливості завершення війни найближчим часом. Якщо до цього і дійде, то йтиметься про паузу, пов'язану з будь-якою угодою або геополітичними обставинами", - додав командувач Сил безпілотних систем ЗСУ.

Нагадуємо, що Нідерланди виступили з ініціативою знову порушити в Євросоюзі питання використання заморожених російських активів в інтересах України. Йдеться про суму близько 210 млрд євро, які пропонують спрямувати на фінансування оборонних потреб країни у 2026 році.

Зеленський про "перемир'я" 9 травня: завтра залежить від того, що ми почуємо сьогодні
