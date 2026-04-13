Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Мадяр вимагає відставки президента Угорщини та обіцяє посилити НАТО

03:26 13.04.2026 Пн
2 хв
Майбутній прем'єр також заявив про долю кредиту від ЄС та кінець ізоляціонізму країни
aimg Пилип Бойко
Фото: лідер партії "Тиса" Петер Мадяр (Скриншот)

Виступаючи на багатотисячному мітингу своїх прихильників ймовірний майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр закликав піти у відставку президента країни. Разом з ним мають піти й всі "маріонетки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію мітингу Петера Мадяра.

Лідер партії "Тиса" оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини. Основним пріоритетом Мадяра та його політсили стане відновлення довіри всередині ключових міжнародних блоків. Він планує відійти від політики "балансування", яку роками проводив Віктор Орбан.

За словами політика, країна має знову стати передбачуваною. А ще Мадяр прямо заявив про наміри зміцнити обороноздатність у межах НАТО.

"Ми відновимо функціонування інститутів, що забезпечують демократію та її незалежність. Угорщина знову стане сильним союзником у Євросоюзі та НАТО", - наголосив Мадяр.

Політик вже анонсував свій візит до столиці Бельгії. Його мета - розблокувати європейське фінансування, яке було заморожено через Віктора Орбана. Своєю чергою це призвело до стагнації багатьох державних програм, наголосив очільник "Тиси".

Ультиматум чинній владі та президенту

Мадяр не збирається чекати на тривалі процедури передачі влади. Він вимагає негайного оновлення всього державного апарату. Під удар потрапив президент країни Тамаш Шуйок, якого Мадяр вважає частиною старої системи Орбана.

"Я закликаю президента республіки попросити мене сформувати уряд, а потім залишити свою посаду. Я закликаю всіх маріонеток зробити те саме", - заявив політик.

Як проходили вибори в Угорщині

Парламентські вибори відзначились історичною явкою виборців. Після 16-річного правління Орбана обрати нового прем'єра прийшло 77,80% угорців, що становить майже 6 мільйонів осіб.

За попередніми даними, Петер Мадяр перемагає на виборах. Станом на 23:55, 12 квітня, оброблено 90% голосів. Партія "Тиса" отримає у парламенті понад 50% місць (138 мандатів).

Сам Віктор Орбан вже визнав свою поразку.

"Результат виборів для нас болючий, але однозначний... Я привітав партію-переможця", - сказав Орбан.

