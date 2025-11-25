Мадяр шукає "операторів кіно у жанрі "джага-джага": великий набір до СБС набирає обертів

Набір до СБС

Раніше повідомлялося, що Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді оголосив про масштабний набір до СБС і виклав у мережу 15 000 вакансій. Довжина інтернет-сторінки з цим списком склала 640 метрів.

Значна частина вакансій - для екіпажів БпЛА та наземних роботизованих комплексів, майстрів з ремонту та обслуговування дронів, фахівців із забезпечення. Багато вакансій відкрито для цивільних спеціалістів.

Також повідомлялося, що Сили безпілотних систем складають 2% від усього війська, і при цьому на їхньому рахунку - 35% усіх верифікованих уражень цілей противника.

Мета СБС - після рекрутингової компанії збільшити чисельність до 5%, а результативність - до 50% усіх уражень.