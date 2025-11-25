Мадяр ищет "операторов кино в жанре "джага-джага": большой набор в СБС набирает обороты

"Ищу операторов для систематического создания взрывных блокбастеров в жанре "джага-джага". Присоединяйся к Силам беспилотных систем. Глаза и жало - червячий ужас. Первых 10 000 заявок в СБС получено в течение 25 суток набора", - сообщил Мадяр.

Из них 35% - заявки от гражданских лиц (3493 единицы), остальные - военные и в/с в СЗЧ.

Командующий СБС отметил, что в настоящее время обработано 8015 заявок. С 1828 лицами проводится первичная коммуникация, а 1449 заявок передано в военные подразделения.

Мадяр напомнил, что набор в СБС продолжается.

"Для тех, кто вдруг осознал, что готов идти в армию, все 15 000 вакансий в СБС здесь. Пиши. Звони - 0 800 207 332. Хватит бегать от армии. Летай!", - призвал Мадяр.