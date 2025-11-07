ua en ru
Мадяр оригінально закликав приєднуватися до Сил безпілотних систем: "Досить бігати – літай!"

П'ятниця 07 листопада 2025 17:38
Мадяр оригінально закликав приєднуватися до Сил безпілотних систем: "Досить бігати – літай!" Фото: Мадяр закликав приєднуватися до Сил безпілотних систем (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді опублікував оригінальний ролик, який закликає приєднуватися до СБС цивільних без бойового досвіду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Telegram-каналі командувача СБС.

"Ми шукаємо не тільки "рексів". Нам потрібні і ботани: головасті, і рукасті. І не обов’язково, щоби два в одному. Шукаєм й тих, хто не тримав ніколи автомата, тільки "мишу", - написав Мадяр у себе в телеграм-каналі.

Сили безпілотних систем шукають тих, хто воюватиме, не відриваючись від монітору чи планшету. Потрібні ті, хто за допомогою дронів буде на відстані "завзято чавити хробачню", розповів командувач.

"Ну тобто з вогнем в очах та ненавистю до ворога. Такі ж класні, як наші побратими та посестри у цьому відео, які вже приєднались до СБС. Досить бігати від армії. Літай! Приєднуйся до Сил Безпілотних Систем! Ти потрібен тут і зараз. Ти будеш служити там, де обереш, і тим, ким вибереш особисто", - закликав він.

Крім того, Мадяр заявив, що протягом першого тижня з відкриття нового набору СБС вже отримали майже 5 тисяч заявок.

"4954 заявки до вступу у СБС отримано протягом першого тижня. По одній заявці кожних 2 хвилини з моменту старту. Без рожевих окулярів. Півтора роки тому, при наборі тоді ще до 414 окремого полку "Птахи Мадяра" показник бажаючих становив 50 чоловік на місце, і ми набирали лише декілька сотень чоловік. Тепер мова по 15 000+ в інтересах цілого роду військ - 12 підрозділів Сил безпілотних систем. Часи змінилися, а війна триває", - написав командувач СБС.

Нагадаємо, нещодавно Мадяр заявив про розширення СБС до 5% від кількості Сил оборони та безпеки України та оголосив масштабний набір рекрутів: 12 підрозділів відкрили понад 15 тисяч вакансій, половина яких - спеціальності з мирного життя.

На сьогодні СБС становлять лише 2% від війська, однак кожна третя знищена ворожа ціль – на їхньому рахунку.

Ознайомитися з вакансіями та приєднатися до СБС можна за посиланням. Або залишити заявку за телефоном: 0 800 207 332.

Успіхи СБС

Як повідомлялося, Сили безпілотних систем у ніч на неділю, 2 листопада, уразили п’ять підстанцій в глибині Російської Федерації.

Також підрозділи ССО, які діяли у взаємодії з ГУР та СБС 4 листопада уразили два важливих російських підприємства - нафтопереробний завод в Нижегородській області та хімічний завод в Башкирії.

Нагадаємо, глава Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді анонсував блекаути в Росії.

