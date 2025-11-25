Мадяр шукає "операторів кіно у жанрі "джага-джага": великий набір до СБС набирає обертів

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді шукає відеооператорів для створення "вибухових блокбастерів". За перші 25 діб рекрутингової кампанії до СБС надійшло вже 10 000 заявок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram командувача СБС.

"Для тих, хто раптом усвідомив, що готовий йти у військо, усі 15 000 вакансій до СБС тут . Пиши. Дзвони – 0 800 207 332. Досить бігати від армії. Літай!", - закликав Мадяр.

Мадяр нагадав, що набір до СБС продовжується.

Командувач СБС зазначив, що наразі опрацьовано 8015 заявок. З 1828 особами проводиться первинна комунікація, а 1449 заявок передано у військові підрозділи.

Із них 35% - заявки від цивільних осіб (3493 одиниці), усі інші - військові та в/с у СЗЧ.

"Шукаю операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі "джага-джага". Приєднуйся до Сил безпілотних систем. Очі та жало - хробачий жах. Перших 10 000 заявок до СБС отримано протягом 25 діб набору", - повідомив Мадяр.

Набір до СБС

Раніше повідомлялося, що Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді оголосив про масштабний набір до СБС і виклав у мережу 15 000 вакансій. Довжина інтернет-сторінки з цим списком склала 640 метрів.

Значна частина вакансій - для екіпажів БпЛА та наземних роботизованих комплексів, майстрів з ремонту та обслуговування дронів, фахівців із забезпечення. Багато вакансій відкрито для цивільних спеціалістів.

Також повідомлялося, що Сили безпілотних систем складають 2% від усього війська, і при цьому на їхньому рахунку - 35% усіх верифікованих уражень цілей противника.

Мета СБС - після рекрутингової компанії збільшити чисельність до 5%, а результативність - до 50% усіх уражень.