Мадяр ищет "операторов кино в жанре "джага-джага": большой набор в СБС набирает обороты

Вторник 25 ноября 2025 17:04
Фото: набор в Силы беспилотных систем продолжается (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди ищет видеооператоров для создания "взрывных блокбастеров". За первые 25 суток рекрутинговой кампании в СБС поступило уже 10 000 заявок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram командующего СБС.

"Ищу операторов для систематического создания взрывных блокбастеров в жанре "джага-джага". Присоединяйся к Силам беспилотных систем. Глаза и жало - червячий ужас. Первых 10 000 заявок в СБС получено в течение 25 суток набора", - сообщил Мадяр.

Из них 35% - заявки от гражданских лиц (3493 единицы), остальные - военные и в/с в СЗЧ.

Командующий СБС отметил, что в настоящее время обработано 8015 заявок. С 1828 лицами проводится первичная коммуникация, а 1449 заявок передано в военные подразделения.

Мадяр напомнил, что набор в СБС продолжается.

"Для тех, кто вдруг осознал, что готов идти в армию, все 15 000 вакансий в СБС здесь. Пиши. Звони - 0 800 207 332. Хватит бегать от армии. Летай!", - призвал Мадяр.

Набор в СБС

Ранее сообщалось, что Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди объявил о масштабном наборе в СБС и выложил в сеть 15 000 вакансий. Длина интернет-страницы с этим списком составила 640 метров.

Значительная часть вакансий - для экипажей БПЛА и наземных роботизированных комплексов, мастеров по ремонту и обслуживанию дронов, специалистов по обеспечению. Многие вакансии открыты для гражданских специалистов.

Также сообщалось, что Силы беспилотных систем составляют 2% всего войска, и при этом на их счету - 35% всех верифицированных поражений целей противника.

Цель СБС - после рекрутинговой компании увеличить численность до 5%, а результативность - до 50% всех поражений.

