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Мадяр пригрозил заблокировать строительство украинских нефтехранилищ в Венгрии

21:27 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Мадяр пригрозил заблокировать строительство украинских нефтехранилищ в Венгрии Фото: Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Венгрия считает угрозой строительство хранилищ украинской нефти в своей стране и жестко выступила против.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра во время выступления в парламенте, пишет Nepszava.

Мадяр против нефтехранилищ Украины

Мадьяр говорит, что не допустит строительства на территории Венгрии нефтехранилищ для нефти из Украины.

Ранее стадо известно, что группа "Нафтогаз" подписала меморандум с венгерской компанией MOL. Он касается строительства мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии.

Нефтехранилища планируют строить вблизи украино-венгерской границы. Это делается для того, чтобы создать дополнительные мощности вне зоны российских обстрелов.

Петер Мадяр заявил, что пока в Венгрии у власти правительство "Тисы", украинского хранилища нефти в стране не будет, пишет издание.

Также он рассказал, что накануне вечером сообщил об этом главе MOL Жолту Гернади. Политик считает действия компании неприемлемыми и ожидает, что MOL вспомнит, что государство владеет 25% компании.

Правительство не в курсе

По словам премьера, MOL начала переговоры с "Нафтогазом" по этому вопросу еще при правительстве Виктора Орбана. А нынешний Кабмин считает неприемлемым то, что было не в курсе договоренностей.

В MOL заявили, что процесс действительно находится только на начальном этапе подготовки.

В его рамках будут изучать:

  • технические,
  • финансовые,
  • регуляторные условия хранения нефти в Венгрии.

Из-за длительного процесса, который еще впереди, правительство пока не информировали.

Депутаты также против

21 сентября глава парламентской фракции Христианско-демократической народной партии (KDNP) Бенце Ретвари сделал заявление по этому поводу. Он отметил, что украинская сторона опасается, что армия РФ может разбомбить новое нефтехранилище.

Депутат считает, что перенос хранилища в Венгрию представлял бы угрозу национальной безопасности, особенно для восточных регионов страны.

Ранее РБК-Украина писало, что мощности по хранению нефтепродуктов для нужд Украины планируют построить на территории Венгрии вблизи украинско-венгерской границы. Группа "Нафтогаз" подписала с компанией MOL соответствующий меморандум.

Также напомним, что Мадяр заявил: Венгрия не является членом формата "Карпатской восьмерки", который хочет усилить сотрудничество между странами региона.

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