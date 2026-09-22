Мадяр порівняв українську "Карпатську вісімку" з сільським футболом

За словами угорського прем'єра, Україна не мала підстав називати Угорщину учасницею міжнародної ініціативи без попередньої консультації з Будапештом.

"Я намагаюся вам допомогти. Стверджувати, що суверенна держава є учасницею міжнародної ініціативи (Карпатської інтеграції) без попередніх консультацій чи згоди самої цієї держави, є абсолютно неприйнятним", - написав Мадяр.

Щоб пояснити свою позицію, він навів приклад із футбольною командою, яку нібито створили в сусідньому селі без відома людини, яку одразу записали до її складу.

"Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі. Ми не знайомі, але ви в ній є, і вам треба принести м'яч", - написав угорський прем'єр.

Таким чином, Мадяр фактично пояснив відмову Будапешта від участі в "Карпатській вісімці" тим, що Угорщину, за його словами, включили до формату без її попередньої згоди.

Що таке "Карпатська вісімка"

Про створення нового формату регіональної співпраці президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня.

До "Карпатської вісімки" планували залучити Україну та сім європейських країн: Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію та Угорщину. Також передбачалася участь Європейського Союзу.