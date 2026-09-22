Мадьяр сравнил украинскую "Карпатскую восьмерку" с сельским футболом

Украина пригласила Венгрию в "Карпатскую восьмерку", но Будапешт не согласился на участие и объяснил причину такого решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.
По словам венгерского премьера, у Украины не было оснований называть Венгрию участницей международной инициативы без предварительной консультации с Будапештом.
"Я пытаюсь вам помочь. Утверждать, что суверенное государство является участником международной инициативы (Карпатской интеграции) без предварительных консультаций или согласия самого этого государства, абсолютно неприемлемо", - написал Мадьяр.
Чтобы объяснить свою позицию, он привел пример с футбольной командой, которую якобы создали в соседнем селе без ведома человека, сразу записавшего в ее состав.
"Привет, мы создали футбольную команду в соседней деревне. Мы не знакомы, но вы в ней есть, и вам нужно принести мяч", - написал венгерский премьер.
Таким образом, Мадьяр фактически объяснил отказ Будапешта от участия в "Карпатской восьмерке" тем, что Венгрию, по его словам, включили в формат без предварительного согласия.
О создании нового формата регионального сотрудничества президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 сентября.
В "Карпатскую восьмерку" планировали привлечь Украину и семь европейских стран: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. Также предполагалось участие Европейского Союза.
В то же время Венгрия не стала его участницей. Ранее Мадьяр заявлял, что Будапешт получил приглашение от Украины, но не принял его.
Тогда венгерский премьер не уточнил, что именно послужило причиной отказа. Государственный секретариат Министерства иностранных дел Венгрии подтвердил, что страна не присоединилась к новому формату, однако дополнительные объяснения также не предоставил.