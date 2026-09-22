ua en ru
Вт, 22 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Мадяр порівняв українську "Карпатську вісімку" з сільським футболом

16:16 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Мадяр порівняв українську "Карпатську вісімку" з сільським футболом Фото: прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна запросила Угорщину до "Карпатської вісімки", але Будапешт не погодився на участь і пояснив причину такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в соцмережі Х прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

За словами угорського прем'єра, Україна не мала підстав називати Угорщину учасницею міжнародної ініціативи без попередньої консультації з Будапештом.

"Я намагаюся вам допомогти. Стверджувати, що суверенна держава є учасницею міжнародної ініціативи (Карпатської інтеграції) без попередніх консультацій чи згоди самої цієї держави, є абсолютно неприйнятним", - написав Мадяр.

Щоб пояснити свою позицію, він навів приклад із футбольною командою, яку нібито створили в сусідньому селі без відома людини, яку одразу записали до її складу.

"Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі. Ми не знайомі, але ви в ній є, і вам треба принести м'яч", - написав угорський прем'єр.

Таким чином, Мадяр фактично пояснив відмову Будапешта від участі в "Карпатській вісімці" тим, що Угорщину, за його словами, включили до формату без її попередньої згоди.

Що таке "Карпатська вісімка"

Про створення нового формату регіональної співпраці президент України Володимир Зеленський заявив 18 вересня.

До "Карпатської вісімки" планували залучити Україну та сім європейських країн: Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію та Угорщину. Також передбачалася участь Європейського Союзу.

Водночас Угорщина не стала його учасницею. Раніше Мадяр заявляв, що Будапешт отримав запрошення від України, але не прийняв його.

Тоді угорський прем'єр не уточнив, що саме стало причиною відмови. Державний секретаріат Міністерства закордонних справ Угорщини підтвердив, що країна не приєдналася до нового формату, однак додаткових пояснень також не надав.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Угорщина Петер Мадяр
Новини
Зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку: експерт назвав головні очікування
Зустріч Зеленського та Трампа в Нью-Йорку: експерт назвав головні очікування
Аналітика
Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Металурги під ударом. Як уряд може врятувати ключову галузь економіки