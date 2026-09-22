Мадьяр сравнил украинскую "Карпатскую восьмерку" с сельским футболом

Украина пригласила Венгрию в "Карпатскую восьмерку", но Будапешт не согласился на участие и объяснил причину такого решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в соцсети Х премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

По словам венгерского премьера, у Украины не было оснований называть Венгрию участницей международной инициативы без предварительной консультации с Будапештом.

"Я пытаюсь вам помочь. Утверждать, что суверенное государство является участником международной инициативы (Карпатской интеграции) без предварительных консультаций или согласия самого этого государства, абсолютно неприемлемо", - написал Мадьяр.

Чтобы объяснить свою позицию, он привел пример с футбольной командой, которую якобы создали в соседнем селе без ведома человека, сразу записавшего в ее состав.

"Привет, мы создали футбольную команду в соседней деревне. Мы не знакомы, но вы в ней есть, и вам нужно принести мяч", - написал венгерский премьер.

Таким образом, Мадьяр фактически объяснил отказ Будапешта от участия в "Карпатской восьмерке" тем, что Венгрию, по его словам, включили в формат без предварительного согласия.

Что такое "Карпатская восьмерка"

О создании нового формата регионального сотрудничества президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 сентября.

В "Карпатскую восьмерку" планировали привлечь Украину и семь европейских стран: Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию. Также предполагалось участие Европейского Союза.