"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську

Сили безпілотних систем у ніч на 5 вересня атакували об’єкти паливної інфраструктури Росії та окупованої території. Ураження отримали Рязанський нафтопереробний завод та нафтобаза в Луганську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді в Telegram.
За його словами, атаки відбулися по Рязанському нафтопереробному заводу, одному з чотирьох найбільших НПЗ РФ із річною потужністю близько 17,1 млн тонн, та по Луганській нафтобазі, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.
Операції виконували підрозділи "Жало Птахів" Сил безпілотних систем (14-й полк) у координації зі Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складовими Сил оборони України.
"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - наголосив "Мадяр".
Нагадаємо, у ніч на 5 вересня українські дрони знову атакували Рязанський нафтопереробний завод. У соцмережах з’явилися численні фото та відео масштабної пожежі, що спалахнула після вибухів.
Російська влада заявила, що системи ППО та РЕБ начебто знищили над регіоном вісім безпілотників.
За їхніми словами, "постраждалих, а також пошкоджень житлових будинків чи інфраструктури немає". Водночас визнали, що уламки впали на територію промислового підприємства.
Варто додати, що НПЗ у Рязані уражено повторно. Попередня атака відбулась 2 серпня.