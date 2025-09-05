"Мадяр" підтвердив удари по Рязанському НПЗ та нафтобазі в окупованому Луганську

За його словами, атаки відбулися по Рязанському нафтопереробному заводу, одному з чотирьох найбільших НПЗ РФ із річною потужністю близько 17,1 млн тонн, та по Луганській нафтобазі, яка знаходиться на тимчасово окупованій території.

Операції виконували підрозділи "Жало Птахів" Сил безпілотних систем (14-й полк) у координації зі Силами спеціальних операцій, ГУР та іншими складовими Сил оборони України.

"Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - наголосив "Мадяр".