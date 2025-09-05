"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске

Атака на Рязанский НПЗ

Напомним, в ночь на 5 сентября украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В соцсетях появились многочисленные фото и видео масштабного пожара, вспыхнувшего после взрывов.

Российские власти заявили, что системы ПВО и РЭБ якобы уничтожили над регионом восемь беспилотников.

По их словам, "пострадавших, а также повреждений жилых домов или инфраструктуры нет". В то же время признали, что обломки упали на территорию промышленного предприятия.

Стоит добавить, что НПЗ в Рязани поражен повторно. Предыдущая атака произошла 2 августа.