"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске

Силы беспилотных систем в ночь на 5 сентября атаковали объекты топливной инфраструктуры России и оккупированной территории. Поражения получили Рязанский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза в Луганске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.
По его словам, атаки произошли по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу, одному из четырех крупнейших НПЗ РФ с годовой мощностью около 17,1 млн тонн, и по Луганской нефтебазе, которая находится на временно оккупированной территории.
Операции выполняли подразделения "Жало Птиц" Сил беспилотных систем (14-й полк) в координации с Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны Украины.
"Бензин червячий становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - быстросгорающими", - подчеркнул "Мадяр".
Напомним, в ночь на 5 сентября украинские дроны снова атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В соцсетях появились многочисленные фото и видео масштабного пожара, вспыхнувшего после взрывов.
Российские власти заявили, что системы ПВО и РЭБ якобы уничтожили над регионом восемь беспилотников.
По их словам, "пострадавших, а также повреждений жилых домов или инфраструктуры нет". В то же время признали, что обломки упали на территорию промышленного предприятия.
Стоит добавить, что НПЗ в Рязани поражен повторно. Предыдущая атака произошла 2 августа.