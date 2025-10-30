"Мадяр" оголосив масштабний набір до Сил безпілотних систем

"Досить бігати від армії - час літати! Оголошую набір до складу Сил безпілотних систем. 15000+ вакансій, половина з яких - спеціальності з мирного життя", - зазначив "Мадяр".

Командувач СБС звернув увагу, що кожен може особисто обрати місце служби та спеціальність. Для того, щоб потрапити до Сил безпілотних систем, необхідно заповнити анкету за посиланням.

Також, за словами "Мадара", добровольців можуть навчити навичкам управління безпілотників і надати все необхідне спорядження.

Він звернув увагу, що угруповання СБС за 5 місяців існування ліквідувало 30 тисяч окупантів і знищило або вразило понад 100 тисяч ворожих цілей.

Очікується, що після такого масштабного набору Сили безпілотних систем становитимуть 5% від загальної чисельності Сил оборони України.