Мадяр наказав негайно розслідувати захоплення інкасаторів "Ощаду"

Кого перевіряють

Мадяр заявив, що наказав негайно провести внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших причетних відомствах.

"Ми наказали негайно провести внутрішнє розслідування в Національній податковій та митній адміністрації, Антитерористичному центрі та інших відповідних органах у зв'язку зі справою українського "золотого конвою". Генеральний прокурор повинен негайно розглянути це питання", - написав він.

Що трапилось у березні

5 березня 2026 року два броньовані автомобілі Ощадбанку зупинили поблизу Будапешта. Машини перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота - це був регулярний рейс між австрійським Raiffeisen Bank та Ощадбанком.

Семеро інкасаторів, які супроводжували вантаж, провели в кайданках понад 28 годин. Одного з них між допитами примусово укололи двічі, після чого йому стало зле і його відвезли до лікарні.

Хто стояв за операцією

За даними угорського видання Telex, рейд був заздалегідь спланованою операцією - без жодного правового підґрунтя. Рішення про її проведення особисто ухвалив тодішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорське урядове Управління з захисту Конституції підтвердило: наказ провести рейд саме 5 березня надійшов від Державного секретаріату при кабінеті прем'єра.

Паралельно з затриманням медіаімперія правлячої партії "Фідес" поширювала згенеровані штучним інтелектом зображення, де інкасаторів подавали як злочинців.

Чим усе закінчилось