Мадьяр приказал немедленно расследовать захват инкассаторов "Ощада"

Венгрия начала внутренние проверки сразу в нескольких силовых ведомствах в связи с захватом инкассаторов "Ощадбанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в X.

Кого проверяют

Мадьяр заявил, что отдал распоряжение немедленно провести внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Антитеррористическом центре и других причастных ведомствах.

"Мы распорядились немедленно провести внутреннее расследование в Национальной налоговой и таможенной администрации, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах в связи с делом украинского "золотого конвоя". Генеральный прокурор должен немедленно рассмотреть этот вопрос", - написал он.

Что произошло в марте

5 марта 2026 года два бронированных автомобиля "Ощадбанка" остановили недалеко от Будапешта. Машины перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота - это был регулярный рейс между австрийским Raiffeisen Bank и Ощадбанком.

Семь инкассаторов, сопровождавших груз, провели в наручниках более 28 часов. Одного из них между допросами дважды принудительно укололи, после чего ему стало плохо и его отвезли в больницу.

Кто стоял за операцией

По данным венгерского издания Telex, рейд был заранее спланированной операцией -без каких-либо правовых оснований. Решение о его проведении лично принял тогдашний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Венгерское правительственное Управление по защите Конституции подтвердило: приказ провести рейд именно 5 марта поступил от Государственного секретариата при кабинете премьера.

Параллельно с задержаниями медиаимперия правящей партии "Фидес" распространяла сгенерированные искусственным интеллектом изображения, на которых инкассаторов представляли как преступников.

Чем всё закончилось