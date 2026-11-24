"Сьогодні я їду на Закарпаття, де проведу переговори з президентом України та зустрінуся з лідерами угорської громади", - написав Мадяр.

Разом із міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан він відвідає кілька угорських закладів.

Нагадаємо, вчора Мадяр у парламенті назвав Росію агресоркою, а Україну - жертвою.

Тоді ж він підтвердив поїздку на Закарпаття, але дату не озвучив.