Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сегодня отправляется на Закарпатье. Венгерский глава правительства впервые с 2015 года посещает Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мадьяра в фейсбуке.
"Сегодня я еду на Закарпатье, где проведу переговоры с президентом Украины и встречусь с лидерами венгерской общины", - написал Мадьяр.
Вместе с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан он посетит несколько венгерских заведений.
Напомним, вчера Мадьяр в парламенте назвал Россию агрессором, а Украину - жертвой.
Тогда же он подтвердил поездку на Закарпатье, но дату не озвучил.
Как сообщало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига анонсировал встречу президента Украины Владимира Зеленского и Мадяра.
Ее готовили к концу ноября.