Мадуро на тлі погроз Трампа вирішив налякати його "тисячами ПЗРК"

За словами президента Венесуели, такі дії спрямовані на посилення безпеки на тлі розгортання сил США у Карибському басейні.

Венесуельський лідер підкреслив, що армія країни перебуває в стані повної бойової готовності, а система ППО - "готова дати відсіч будь-яким загрозам"

"Будь-які збройні сили у світі знають про потужність ракет "Ігла-С", а Венесуела має не менше 5000 таких ПЗРК", - сказав Мадуро.

Його заява пролунала на тлі слів президента США Дональда Трампа про можливість військових дій у Венесуелі - нібито в межах боротьби з наркотрафіком.

Російські ПЗРК "Ігла-С"

ПЗРК "Ігла-С" здатні уражати невеликі повітряні цілі, зокрема крилаті ракети, дрони, вертольоти та літаки, що летять на низьких висотах. Максимальна дальність дії комплексу становить до 6 км, а висота ураження цілей - до 3,5 км.

Зростання напруженості у відносинах США та Венесуели

Дональд Трамп припинив спроби врегулювання відносин із Венесуела - він доручив своєму спецпредставнику Річард Ґренелл зупинити всі дипломатичні зусилля та контакти в цьому напрямку.

З початку вересня американські військові кораблі неодноразово затоплювали в міжнародних водах судна, які, за даними США, мали зв’язок із наркокартелями. Під час останньої такої операції, як заявив Трамп 19 вересня, було знищено три "наркотерориста".

Одночасно США розмістили біля узбережжя Венесуели групу військових кораблів - із формулюванням боротьби з наркоторгівлею - й перекинули винищувачі на свою заморську територію - Пуерто‑Рико. Ці дії спровокували серед спостерігачів припущення, що Сполучені Штати можуть готуватися до нападу на Венесуелу.