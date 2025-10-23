RU

Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Мадуро на фоне угроз Трампа решил напугать его "тысячами ПЗРК"

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разместила около 5000 российских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на "ключевых позициях системы противовоздушной обороны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам президента Венесуэлы, такие действия направлены на усиление безопасности на фоне развертывания сил США в Карибском бассейне.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что армия страны находится в состоянии полной боевой готовности, а система ПВО - "готова дать отпор любым угрозам"

"Любые вооруженные силы в мире знают о мощности ракет "Игла-С", а Венесуэла имеет не менее 5000 таких ПЗРК", - сказал Мадуро.

Его заявление прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа о возможности военных действий в Венесуэле - якобы в рамках борьбы с наркотрафиком.

Российские ПЗРК "Игла-С"

ПЗРК "Игла-С" способны поражать небольшие воздушные цели, в том числе крылатые ракеты, дроны, вертолеты и самолеты, летящие на низких высотах. Максимальная дальность действия комплекса составляет до 6 км, а высота поражения целей - до 3,5 км.

Рост напряженности в отношениях США и Венесуэлы

Дональд Трамп прекратил попытки урегулирования отношений с Венесуэлой - он поручил своему спецпредставителю Ричарду Гренеллу остановить все дипломатические усилия и контакты в этом направлении.

С начала сентября американские военные корабли неоднократно затапливали в международных водах суда, которые, по данным США, имели связь с наркокартелями. Во время последней такой операции, как заявил Трамп 19 сентября, были уничтожены три "наркотеррориста".

Одновременно США разместили у побережья Венесуэлы группу военных кораблей - с формулировкой борьбы с наркоторговлей - и перебросили истребители на свою заморскую территорию - Пуэрто-Рико. Эти действия спровоцировали среди наблюдателей предположение, что Соединенные Штаты могут готовиться к нападению на Венесуэлу.

Напомним, Николас Мадуро подписал указ, согласно которому он будет иметь дополнительные полномочия для мобилизации сил безопасности в случае возможного военного вторжения США.

Ранее мы писали о планах США начать удары по наркокартелям Венесуэлы уже через несколько недель.

