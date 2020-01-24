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Мадуро просить ООН надіслати спостерігачів на парламентські вибори у Венесуелі

Новини » В світі     24.01.2020 - 01:32
Мадуро просить ООН надіслати спостерігачів на парламентські вибори у Венесуелі
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Мадуро також запросив уряди країн Латинської Америки та ЄС сприяти національному діалогу

Президент Венесуели Ніколас Мадуро сподівається на створення спеціальної комісії ООН для спостереження за виборами до Національної асамблеї - парламенту країни. Про це він заявив в ході пам'ятних заходів з нагоди 62-ї річниці повалення диктатури Маркоса Переса Хіменеса, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Мадуро.

Він також запросив уряди країн Латинської Америки та Євросоюзу сприяти національного діалогу.

"Венесуела бажає, щоб генеральний секретаріат ООН призначив комісію щодо супроводу виборів, щоб вони стали свідками дня, коли народ Венесуели відновить свою Національну асамблею", - заявив Мадуро.

Нагадаємо, суперник лідера опозиції і тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і прихильник офіційної влади країни Луїс Парра 5 січня оголосив себе новим головою парламенту, тим самим змістивши Гуайдо з посади.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа надасть тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуайдо фінансову допомогу в розмірі 52 млн доларів.

Як відомо, у Венесуелі на початку 2019 року почалися масові протести проти Мадуро незабаром після приведення його до присяги після президентських виборів. Низка країн Заходу на чолі із США заявили про визнання екс-спікера парламенту Венесуели Хуана Гуайдо президентом.

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