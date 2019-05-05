Гуайдо признал провал попытки государственного переворота в Венесуэле

Фото: Хуан Гуайдо во время протестов в Венесуэле (AFP)

Причина провала, по мнению Гуайдо, недостаточная поддержка со стороны армии

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо признал, что попытка устранения президента Николаса Мадуро потерпела неудачу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам Гуайдо, причиной провала попытки государственного переворота, которая была предпринята в минувший вторник, стала недостаточная поддержка со стороны венесуэльских военнослужащих.

Лидер оппозиции отметил, что рассчитывал на отставку Мадуро, после чего армия начала бы массово переходить на сторону протестующих. Однако этого не произошло. Гуайдо добавил, что он и его сторонники просчитались в данном вопросе.

"Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки того, чтобы защитить конституцию", - заявил Гуайдо.

Напомним, во вторник, 30 мая, в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. Часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Гуайдо выразил уверенность, что отстранение Мадуро от власти - "необратимый процесс".

Как писало РБК-Украина, за время протестов в Венесуэле, которые начались 30 апреля, погибли 4 человека. В результате столкновений с силовика пострадали еще по меньшей мере 240 протестующих.