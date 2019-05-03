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Трамп: я не хочу военной операции в Венесуэле

Новости » Политика    03.05.2019 - 08:21
Трамп: я не хочу военной операции в Венесуэле
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

По словам Трампа, он просто хочет помочь жителям Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не планирует вводить американские войска в Венесуэлу для помощи в устранении действующего президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Так, на вопрос ведущей, может ли наступить такой момент, после которого Соединенные Штаты могут совершить интервенцию в Венесуэлу, Трамп ответил, что не хотел бы этого делать.

"Всегда есть вероятность наступления переломного момента. Но, естественно, я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям. Эти люди (венесуэльцы - ред.) умирают, у них ничего нет", - заявил Трамп.

Американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает "большое количество вариантов, в том числе очень жестких", для урегулирования кризиса в Венесуэле.

Напомним, ранее и. о. помощника министра обороны США Кэтрин Уилбаргер рассказала, что американские войска не получали никаких приказов от администрации Трампа о подготовке к военному вторжению в Венесуэлу. Она отметила, что США рассматривают все возможные варианты на случай непредвиденных обстоятельств.

Как писало РБК-Украина, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США в ответ на заявления о том, что он уже был готов 1 мая покинуть страну на фоне массовых протестов.

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