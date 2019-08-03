Мадуро поручил пожаловаться в Совбез ООН на угрозы Трампа

Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Президент Венесуэлы отреагировал на заявление президента США о возможной блокаде республики

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил представителю в ООН Самуэлю Монкаде обратиться в Совет безопасности по поводу угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом он рассказал в интервью венесуэльскому госканалу, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Имеется в виду заявление президента США о возможной блокаде Венесуэлы.

"Он говорит о блокаде? Почему он это делает? Это полное беззаконие", - заявил Мадуро.

Он также подчеркнул, что США следует готовиться к битве, если они хотят ввести блокаду Венесуэлы.

Напомним, в четверг, 1 августа, президент США Дональд Трамп, в ответ на вопрос журналиста заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы, учитывая "объем иностранной помощи, который получает" Каракас от Москвы, Тегерана и Пекина.

2 августа Соединенные Штаты Америки ввели санкции против командующих специальными силами полиции и военной контрразведки Венесуэлы и членов их семей за "грубые нарушения прав человека" и "репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции".