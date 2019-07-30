Россия отказалась от участия в переговорах по Венесуэле

Иллюстративное фото (pixabay.com/joneybrain)

В Перу 6 августа пройдет международная конференция в поддержку демократии в Венесуэле

Российская Федерация не будет принимать участие в международной конференции в поддержку демократии в Венесуэле, которая пройдет 6 августа в столице Перу Лиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Причиной отказа в российском МИД назвали отсутствие на встрече представителей правительства Николаса Мадуро.

В России также заявили, что сомневаются, что представители 100 делегаций, которые стоят на разных позициях, смогут согласовать реальную помощь в решении проблем Венесуэлы.

"С учетом изложенного, тщательно взвесив все обстоятельства, пришли к выводу о целесообразности воздержаться от участия в данном мероприятии", - заявили в МИД РФ.

В то же время в заявлении говорится, что Россия готова к конструктивному диалогу с государствами Латинской Америки, в том числе с Перу, и странами других регионов, по урегулированию ситуации в Венесуэле.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки 19 июля ужесточили санкции против Венесуэлы, внеся в черный список четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики.