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Россия отказалась от участия в переговорах по Венесуэле

Новости » Политика    30.07.2019 - 23:29
Россия отказалась от участия в переговорах по Венесуэле
Иллюстративное фото (pixabay.com/joneybrain)

В Перу 6 августа пройдет международная конференция в поддержку демократии в Венесуэле

Российская Федерация не будет принимать участие в международной конференции в поддержку демократии в Венесуэле, которая пройдет 6 августа в столице Перу Лиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Причиной отказа в российском МИД назвали отсутствие на встрече представителей правительства Николаса Мадуро.

В России также заявили, что сомневаются, что представители 100 делегаций, которые стоят на разных позициях, смогут согласовать реальную помощь в решении проблем Венесуэлы.

"С учетом изложенного, тщательно взвесив все обстоятельства, пришли к выводу о целесообразности воздержаться от участия в данном мероприятии", - заявили в МИД РФ.

В то же время в заявлении говорится, что Россия готова к конструктивному диалогу с государствами Латинской Америки, в том числе с Перу, и странами других регионов, по урегулированию ситуации в Венесуэле.

Напомним, власти Соединенных Штатов Америки 19 июля ужесточили санкции против Венесуэлы, внеся в черный список четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики.

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