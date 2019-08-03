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Мадуро доручив поскаржитися у Раді безпеки ООН на погрози Трампа

Новини » Політика    03.08.2019 - 06:28
Мадуро доручив поскаржитися у Раді безпеки ООН на погрози Трампа
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Президент Венесуели відреагував на заяву президента США про можливу блокаду республіки

Президент Венесуели Ніколас Мадуро доручив представникові в ООН Самуелю Монкаде звернутися до Ради безпеки з приводу погроз з боку американського президента Дональда Трампа. Про це він розповів у інтерв'ю венесуельському держканалу, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мається на увазі заява президента США про можливу блокаду Венесуели.

"Він говорить про блокаду? Чому він це робить? Це повне беззаконня", - заявив Мадуро.

Він також наголосив, що США слід готуватися до битви, якщо вони хочуть запровадити блокаду Венесуели.

Нагадаємо, у четвер, 1 серпня, президент США Дональд Трамп, у відповідь на запитання журналіста заявив, що його адміністрація розглядає питання запровадження блокади проти Венесуели, враховуючи "обсяги іноземної допомоги, яку отримує" Каракас від Москви, Тегерана та Пекіна.

2 серпня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти командувачів спеціальними силами поліції та військової контррозвідки Венесуели та членів їхніх сімей за "грубі порушення прав людини" і "репресії проти громадянського суспільства і демократичної опозиції".

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Новини України ООНВенесуэлаДональд Трамп
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