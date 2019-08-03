США ввели санкции против глав спецназа полиции и контрразведки Венесуэлы

Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

По данным ООН, венесуэльские спецназовцы совершили более 7,5 тыс. убийств

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против командующих специальными силами полиции и военной контрразведки Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента.

Вашингтон ввел ограничения против командующего спецназом полиции Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса и командующего военной контрразведкой Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала, а также членов их семей.

По словам Помпео, санкции введены в связи с причастностью спецназа и контрразведки Венесуэлы к "грубым нарушениям прав человека" и "репрессиям против гражданского общества и демократической оппозиции".

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, эти организации совершили более 7,5 тыс. убийств.

Помпео уточнил, что Госдепартамент аннулирует визы командующих и их ближайших родственников и запрещает им въезд в США.

Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон поддерживает "мирный демократических переход", осуществленный лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос введения блокады против Венесуэлы.