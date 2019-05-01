Гуайдо заявил, что протесты в Венесуэле продолжатся 1 мая

Фото: Хуан Гуайдо во время протестов в Венесуэле (AFP)

В результате столкновений пострадали более 70 человек

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что протесты с целью устранения президента Николаса Мадуро продолжатся в среду, 1 мая 2019. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Гуайдо в Twitter.

По словам Гуайдо, акции протеста, которые начались во вторник с участием военных, показали, что "вооруженные силы не поддерживают и не уважают" действующего президента страны Мадуро. Он добавил, что протесты продолжатся 1 мая.

"1 мая мы продолжим нашу борьбу на улицах", - заявил он в своем видео-обращении.

Отметим, по данным телеканала CNN, в результате столкновений, которые возникли во время протестов в Каракасе 30 апреля, пострадал по меньшей мере 71 человек. Двое людей получили огнестрельные ранения.

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро собирался бежать из страны, но россияне уговорили его остаться. Помпео считает, что действующий венесуэльский президент намеревался самолетом убежать в Гавану.

Как писало РБК-Украина, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на столкновения, которые произошли во время акций протеста в Венесуэле. Он заявил, что готовит "полное ембраго" и санкции "высочайшего уровня" против Кубы из-за поддержки действующего президента Мадуро в столкновениях в Венесуэле.

Добавим, 30 апреля часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Тысячи людей вышли на акции протеста в столице Каракасе и других городах страны. По последним данным, в ходе столкновений пострадали полсотни людей.