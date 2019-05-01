Россия уговорила Мадуро не бежать из Венесуэлы, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Мадуро был готов покинуть Венесуэлу 30 апреля

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро собирался сбежать из страны, но власти РФ уговорили его остаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Помпео, Мадуро собирался сбежать из Венесуэлы во вторник, 30 апреля. Он считает, что действующий венесуэльский президент намеревался самолетом убежать в Гавану.

Он отметил, что остаться в стране Мадуро уговорили россияне.

"У него (Мадуро - ред.) на взлетной полосе стоял подготовлен самолет, он был готов покинуть Венесуэлу сегодня (30 апреля - ред.) утром, насколько мы понимаем, россияне уговорили его остаться", - заявил Помпео.

Госсекретарь добавил, что власти Соединенных Штатов владеют информацией о том, что Мадуро готовился к бегству на Кубу.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на столкновения, которые произошли во время акций протеста в Венесуэле. Он "очень внимательно" следит за ситуацией, которая разворачивается в Венесуэле. Президент США заявил, что готовит "полное ембраго" и санкции "высочайшего уровня" против Кубы из-за поддержки действующего президента Мадуро в столкновениях в Венесуэле.

Напомним, 30 апреля часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Тысячи людей вышли на акции протеста в столице Каракасе и других городах страны. По последним данным, в ходе столкновений пострадали полсотни людей.