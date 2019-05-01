ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Россия уговорила Мадуро не бежать из Венесуэлы, - Помпео

Новости » Политика    01.05.2019 - 02:34
Россия уговорила Мадуро не бежать из Венесуэлы, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Мадуро был готов покинуть Венесуэлу 30 апреля

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро собирался сбежать из страны, но власти РФ уговорили его остаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Помпео, Мадуро собирался сбежать из Венесуэлы во вторник, 30 апреля. Он считает, что действующий венесуэльский президент намеревался самолетом убежать в Гавану.

Он отметил, что остаться в стране Мадуро уговорили россияне.

"У него (Мадуро - ред.) на взлетной полосе стоял подготовлен самолет, он был готов покинуть Венесуэлу сегодня (30 апреля - ред.) утром, насколько мы понимаем, россияне уговорили его остаться", - заявил Помпео.

Госсекретарь добавил, что власти Соединенных Штатов владеют информацией о том, что Мадуро готовился к бегству на Кубу.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на столкновения, которые произошли во время акций протеста в Венесуэле. Он "очень внимательно" следит за ситуацией, которая разворачивается в Венесуэле. Президент США заявил, что готовит "полное ембраго" и санкции "высочайшего уровня" против Кубы из-за поддержки действующего президента Мадуро в столкновениях в Венесуэле.

Напомним, 30 апреля часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. Тысячи людей вышли на акции протеста в столице Каракасе и других городах страны. По последним данным, в ходе столкновений пострадали полсотни людей.

Мадуро призвал граждан противостоять госперевороту В Колумбии призвали жителей Венесуэлы отказаться от поддержки Мадуро
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ВенесуэлаМайк ПомпеоРоссийская ФедерацияНиколас Мадуро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь