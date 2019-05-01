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Мадуро оголосив про придушення перевороту у Венесуелі

Новини » Політика    01.05.2019 - 09:32
Мадуро оголосив про придушення перевороту у Венесуелі
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Переворот у Венесуелі поки вдається придушити

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про придушення спроби державного перевороту. Відповідне послання до нації транслювалося на його сторінці в Twitter.

За словами Мадуро, спроба державного перевороту, якою він назвав опозиційні протести, зазнала невдачі. Він також зазначив, що ця спроба була зроблена за ініціативою колишнього мера Каракаса і засновника соціал-демократичної партії "Народна воля" Леопольдо Лопеса.

"Агенти правого крила терористичної партії "Народна воля" спробували здійснити державний переворот. Імперія прагне атакувати і повалити законний уряд, щоб поневолити Венесуелу", - додав Мадуро.

Нагадаємо, напередодні ситуація у Венесуелі вкотре загострилася після того, як опозиційний лідер Хуан Гуайдо закликав прихильників вийти на вулиці з метою повалення Мадуро. Пізніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що Мадуро готовий був покинути країну і полетіти на Кубу, але Росія його відмовила.

Пізніше Гуайдо оголосив, що протести з метою повалення Ніколаса Мадуро продовжаться в середу, 1 травня.

 

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