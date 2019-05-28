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Мадуро анонсировал парламентские выборы в Венесуэле

Новости » Политика    28.05.2019 - 12:26
Мадуро анонсировал парламентские выборы в Венесуэле
Фото: Николас Мадуро (facebook.com / NicolasMaduro)

Николас Мадуро считает, что Национальную ассамблею нужно обновить и покончить с порочным кругом безумие и дестабилизации

Президент Венесуэлы Николас Мадуро анонсировал проведение парламентских выборов в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мадуро в Twitter

Мадуро заявил, что обратился к руководству и членам своей партии, чтобы начать подготовку к победе на парламентских выборах. 

"Я обратился к руководству и рядовым членам своей партии с призывом готовиться к победе на парламентских выборах. Национальную ассамблею нужно обновить и покончить с порочным кругом безумие и дестабилизации", - заявил президент.

Также он добавил, что выборы нужно провести "уже сейчас".

Отметим, парламент Венесуэлы - Национальная ассамблея сейчас находится в оппозиции к Николасу Мадуро. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что представители правительства Венесуэлы и оппозиции отправились в Норвегию, чтобы обсудить варианты развития событий после кризиса в стране. Стороны ищут новые подходы после нескольких неудачных попыток диалога между оппозицией и правящей партией в условиях нарастающего политического кризиса.

Кроме того, советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в очередной раз призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти с должности. Он отмечает, что Мадуро продолжает бояться голоса людей, блокируя доступ страны к Интернету в течение нескольких недель.

Ранее лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо, признан США и большинством стран Европы временным президентом страны, обвинил Николаса Мадуро и венесуэльское правительство в преследовании большинства оппозиционных депутатов.

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