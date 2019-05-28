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Мадуро анонсував парламентські вибори у Венесуелі

Новини » Політика    28.05.2019 - 12:26
Мадуро анонсував парламентські вибори у Венесуелі
Фото: Ніколас Мадуро (facebook.com / NicolasMaduro)

Ніколас Мадуро вважає, що Національну асамблею потрібно оновити і покінчити з порочним колом божевілля і дестабілізації

Президент Венесуели Ніколас Мадуро анонсував проведення парламентських виборів в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мадуро у Twitter.

Мадуро заявив, що звернувся до керівництва і членів своєї партії, щоб почати підготовку до перемоги на парламентських виборах.

"Я звернувся до керівництва і рядовим членам своєї партії із закликом готуватися до перемоги на парламентських виборах. Національну асамблею потрібно оновити і покінчити з порочним колом божевілля і дестабілізації", - заявив президент.

Також він додав, що вибори потрібно провести "вже зараз".

Зазначимо, парламент Венесуели - Національна асамблея зараз знаходиться в опозиції до Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представники уряду Венесуэлы і опозиції вирушили до Норвегії, щоб обговорити варіанти розвитку подій після кризи в країні. Сторони шукають нові підходи після кількох невдалих спроб діалогу між опозицією та правлячою партією в умовах наростаючої політичної кризи.

Крім того, радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон в черговий раз закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади. Він зазначає, що Мадуро продовжує боятися голоси людей, блокуючи доступ до Інтернету протягом декількох тижнів.

Раніше лідер опозиційного руху Венесуели Хуан Гуайдо, визнаний США та більшістю країн Європи тимчасовим президентом країни, звинуватив Ніколаса Мадуро і венесуельський уряд у переслідуванні більшості опозиційних депутатів.

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