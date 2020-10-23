В Мадриде вновь ужесточили карантин

Фото: девушка в маске (flickr.com/marioandreipantoja)

Власти автономного региона Мадрид вновь приняли решение ужесточить ограничительные меры. Ограничения вступят в силу в субботу, 24 октября.

Об этом заявил министр здравоохранения общины Энрике Руис Эскудеро, передает El Pais.

Так, в регионе запрещены встречи в частных и общественных местах с 00:00 до 6:00. В другое время суток действует ограничение на собрание в шести человек.

После 23:00 бары и рестораны перестанут принимать посетителей. При этом в рабочее время максимальное количество клиентов баров и ресторанов внутри помещений сокращается до 50% от вместимости, на террасах - до 75%. Еда и напитки за стойками остается под запретом.

В то же время магазины должны закрываться в 22:00. При этом вместимость остается на уровне 75%, в кино, театрах, спортивных залах - 50%.

Также с 26 октября вводятся ограничения в некоторых муниципалитетах и районах Мадрида. Жители будут выходить из дома только по уважительным причинам: для посещения работы или учебы, а также для медицинской консультации.

Напомним, 19 октября несколько регионов Испании усилили карантинные ограничения из-за коронавируса. В регионах ограничили работу заведений и ввели запрет на продажу алкоголя.

Кроме того, ранее в Мадриде ввели режим повышенной готовности.

Отметим, что ранее испанский суд признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.