ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в Мадриде

Мадрид, Пятница 09 октября 2020 14:32
Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в Мадриде
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Испании одобрило введение режима повышенной готовности в автономном сообществе Мадрид. Такое решение было принято для сдерживания распространения COVID-19.

Об этом сообщает El Pais.

Режим повышенной готовности будет действовать в Мадриде в течение 15 дней. Чтобы продлить его по истечении срока, он должен быть одобрен Конгрессом.

Власти намерены в срочном порядке ввести повышенную готовность в регионе из-за приближающихся выходных, когда тысячи жителей Мадрида смогут покинуть столицу для отдыха.

Напомним, правительство Испании совместно с местными властями Мадрида приняли решение о введении жесткого карантина во всем столичном регионе.

Кроме того, Минздрав Испании требовал усилить карантин в Мадриде.

Отметим, что ранее испанский суд признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире МадридИспанияКоронавирускарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь