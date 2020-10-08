Суд Испании отменил локдаун в Мадриде

Фото: карантин (freepik)

Высший суд Мадрида отменил решение властей о введении ограничений на передвижение в столице и еще девяти муниципалитетах региона. Суд считает, что эти меры "нарушают основные права и свободы".

Об этом сообщает El Pais.

Минздрав Испании издал указ, согласно которому власти автономных сообществ Испании, где складывается сложная ситуация с коронавирусом, должны изолировать их по периметру.

Эти меры обязали вводить в районах, где число заражений за последние 14 дней составляет более 500 на 100 тысяч населения, количество положительных тестов ПЦР превышает 10% от общего числа и заполненность палат интенсивной терапии выше 35%.

Однако, испанский суд признал незаконным введение режима изоляции в Мадриде и считает, что это было принято без одобрения парламента Испании.

Напомним, решение о введении локдауна в Мадриде было принято 2 октября.

В конце сентября сообщалось, что в Мадриде ужесточают карантин и вводят военных.