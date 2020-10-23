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У Мадриді знову посилили карантин

Мадрид, П'ятниця 23 жовтня 2020 14:45
У Мадриді знову посилили карантин
Фото: дівчина в масці (flickr.com/marioandreipantoja)
Автор: РБК-Україна

Влади автономного регіону Мадрид знову прийняли рішення посилити обмежувальні заходи. Обмеження набудуть чинності в суботу, 24 жовтня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я громади Енріке Руїс Ескудеро, передає El Pais.

Так, в регіоні заборонені зустрічі у приватних і громадських місцях з 00:00 до 6:00. В інший час доби діє обмеження на збори в шести осіб.

Після 23:00 бари і ресторани перестануть приймати відвідувачів. При цьому в робочий час максимальну кількість клієнтів барів і ресторанів всередині приміщень скорочується до 50% від місткості, на терасах - до 75%. Їжа та напої за стійками залишається під забороною.

Водночас магазини повинні закриватися в 22:00. При цьому місткість залишається на рівні 75%, в кіно, театрах, спортивних залах - 50%.

Також з 26 жовтня вводяться обмеження в деяких муніципалітетах і районах Мадрида. Жителі будуть виходити з дому лише з поважних причин: для відвідування роботи або навчання, а також для медичної консультації.

Нагадаємо, 19 жовтня кілька регіонів Іспанії посилили карантинні обмеження через коронавіруса. У регіонах обмежили роботу закладів і ввели заборону на продаж алкоголю.

Крім того, раніше у Мадриді ввели режим підвищеної готовності.

Відзначимо, що раніше іспанський суд визнав незаконним введення режиму ізоляції в Мадриді і вважає, що це було прийнято без схвалення парламенту Іспанії.

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