Мадрид усилил карантин: обязательное ношение масок и запрет массовых собраний

Фото: Исабель Диас Аюсо (flickr com ppmadrid)

В Мадриде ввели повсеместный масочный режим

Столица Испании объявила о введении дополнительных мер для сдерживания коронавируса. Мадрид вводит обязательное ношение масок и ограничивает собрания более 10 человек.

Об этом сообщает ABC Sociedad.

Президент автономного сообщества Изабель Диас Аюсо уточнила, что в регионе будет введен повсеместный масочный режим, ограничена вместимость террас и залов ресторанов, а также запрещены собрания в группах более 10 человек.

Кроме того, на экспериментальной основе будет выпущена так называемая "карта вакцинации" для борьбы с инфекцией, а количество трекеров будет удвоено, чтобы остановить вспышки COVID-19.

Новые ограничения вступают в силу спустя несколько дней после предупреждения об усилении карантина в связи со вспышками коронавируса в ресторанах и ночных клубах.

Накануне полиция закрыла один из таких ночных клубов после проверки на соблюдение карантина. Правоохранители выявили около сотни отдыхающих, которые были без масок.

Рост случаев коронавируса в Испании начался в середине июля. Последние дни в стране фиксируют более 2000 случаев заражения ежедневно.

Ранее в правительстве Испании заявили, что страна безопасна как туристов, так и самих испанцев.

Такое заявление было сделано на фоне введенного Британией обязательного карантина для туристов из Испании.